محافظ القاهرة يمنع المسئولين من الإدلاء بتصريحات صحفية
الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:52 م
إسماعيل منطاوي
أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قرارا بمنع قيادات المحافظة من نشر أى فيديوهات عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، والإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية دون الرجوع للإدارة المركزية للعلاقات العامة بالمحافظة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمحاسبة.
يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ توليه منصب المحافظ، منع رؤساء الأحياء من الحديث لوسائل الإعلام، وقام بتكليف اللواء إبراهيم عوض رئيس غرفة العمليات المركزية والسكرتير العام المساعد، متحدثا إعلاميا للمحافظة.
يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ توليه منصب المحافظ، منع رؤساء الأحياء من الحديث لوسائل الإعلام، وقام بتكليف اللواء إبراهيم عوض رئيس غرفة العمليات المركزية والسكرتير العام المساعد، متحدثا إعلاميا للمحافظة.