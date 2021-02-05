محافظ القاهرة يمنع المسئولين من الإدلاء بتصريحات صحفية

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أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قرارا بمنع قيادات المحافظة من نشر أى فيديوهات عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، والإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية دون الرجوع للإدارة المركزية للعلاقات العامة بالمحافظة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمحاسبة.



يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ توليه منصب المحافظ، منع رؤساء الأحياء من الحديث لوسائل الإعلام، وقام بتكليف اللواء إبراهيم عوض رئيس غرفة العمليات المركزية والسكرتير العام المساعد، متحدثا إعلاميا للمحافظة.