مفاجأة كبرى.. تشيلسي يخطط لعودة هازارد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن تشيلسي الإنجليزي أبدى اهتمامه بعودة نجمه السابق البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني.

وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن هازارد انتقل إلى ريال مدريد في عام 2019 قادماً من تشيلسي مقابل أكثر من 100 مليون يورو ولكن النجم البلجيكي داهمته العديد من الإصابات منذ إنضمامه إلى الميرينجي.

وأكد الموقع الإسباني أن تشيلسيي مهتم بإستعادة هازارد إلى صفوفه مقابل مبلغ يتراوح مابين 40 إلى 50 مليون يورو.

وأفاد الموقع الإسباني بأن تشيلسي يعتقد بأن هازارد سيكون صفقة رائعة للموسم المقبل وأن لعنة الإصابات سوف تبتعد عنه ويستعيد أفضل نسخة منه في الدوري الإنجليزي.

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