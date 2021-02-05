أديب عن مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ: "عايزين نشوف روح الفانلة الحمراء"

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بفوز النادي الأهلي على فريق الدحيل القطري أمس ببطولة كأس العالم للأندية، قائلا: "أنا عندي 57 سنة وعمري ما شجعت الأهلي زي إمبارح.. كنت بشجعه من قلبي، الكل كان مهتم بالمباراة ليه مش عارف، كان ماتش متعب للأعصاب".

وأشار "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أداء فريق النادي الأهلي تراجع خلال الشرط الثاني، مضيفا: "أغلب لاعبي الأهلي في الشوط الثاني كانت بتنقل غلط"، لافتا إلى أنه لو النادي الأهلي أدى أمام بايرن ميونيخ بنفس الأداء بالشوط الثاني لمباراته أمام الدحيل القطري ستكون النتيجة 8-2".

وأضاف، "إحنا هنلعب أدام الصحة.. أنا عندي أمل كبير في الأهلي، وعايزين نشوف روح الفانلة الحمراء، وميلعبش زي الشوط الثاني أمام الدحيل"، مشيدا بأداء "معلول، وأيمن أشرف".

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