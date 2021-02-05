المفتي عن ظاهرة المستريح: يسرق ما في جيوب الناس ومبرراته "وهم في وهم" (فيديو)

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علق الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن ظاهرة المستريح، موضحًا، أن بعض ضعاف النفوس يستغلون البسطاء وغيرهم تحت مبررات كثيرة جدًا ودعوات تنمية المال وتكثيره.



وتابع علام خلال لقائه الأسبوعي مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن المستريح يقدم جملة من الإغراءات الوهمية التي لا تقوم على واقع أو حقيقة أو دراسة، مردفًا «وهم في وهم».



وأوضح شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن المستريح يعمل على سرقة ما في جيوب الناس بحجة زيادتها، متابعًا: لم نتعلم الدرس كثيرا، وأن ظاهرة المستريح كُتب عنها كثيرًا وتم القبض على بعض منهم وهروب البعض الآخر للخارج.



ولفت إلى أن الإسلام قصد المحافظة على الدين والنفس والمال والعقل والنسل، موضحًا أن استثمار الأموال يجب أن يكون من خلال منظومة الدولة.



واستطرد شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الأخلاق جزء من أحكام المعاملات، فالمعاملات مغلفة بالأخلاق والأخيرة متغلغة في الأولى، مؤكدا أن بيان العوار في السلعة جانب أخلاقي.

