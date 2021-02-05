تونس ترفع اسعار الوقود لأول مرة في عامين

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
وكالات

 قالت تونس يوم الجمعة إنها رفعت أسعار الوقود بنحو اثنين بالمئة، وهي أول زيادة في عامين، إذ تحاول الحكومة كبح عجز في الميزانية.

وقالت وزارة الطاقة في بيان إن سعر لتر البنزين سيرتفع من 1.915 دينار إلى 1.955 دينار.

قلصت تونس في العام الماضي أسعار الوقود ثلاث مرات، إذ نزلت أسعار النفط في السوق العالمية.

وحذر صندوق النقد الدولي هذا الشهر من أن عجز تونس المالي قد يتجاوز تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم تطبق الحكومة إصلاحات ضرورية منها السيطرة على دعم الطاقة.

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