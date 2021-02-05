نائب وزير خارجية روسيا يبحث مع سفير الكويت بموسكو العلاقات الثنائية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
 
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف مع سفير دولة الكويت في موسكو عبدالعزيز العدواني، الأجندة الإقليمية ومسائل التعاون بين الدولتين.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية- في بيان، أوردته وكالة أنباء روسية، اليوم الجمعة- "خلال الحوار تم مناقشة المسائل الأولوية للأجندة الروسية – الكويتية".
وأشارت إلى أن الجانبين تطرقا إلى الجوانب الرئيسية للشئون الإقليمية مع التركيز على التسوية العربية الإسرائيلية والتسوية في الخليج".

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