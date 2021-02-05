الصحة التونسية: تسجيل 1163 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
 أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة 5 فيفري 2021 عن تسجيل بتاريخ أمس 4 فيفري الى غاية الساعة ال22.55 س، 1163 حالة إصابة جديدة مبلغ عنها ليصبح العدد الجملي للمصابين منذ بداية انتشار الفيروس 215.112.

كما أعلنت الوزارة عن 51 وفايات ليصبح العدد الجملي للمتوفين 7099 . و أما العدد الاجمالي للمتعافين، فبلغ 171.143.

و يقيم حاليا باقسام العناية المركزة بالمستشفيات العمومية و المصحات الخاصة 415 مصابا و يخضع 147 مريض للتنفس الاصطناعي.

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