عمرو أديب عن كوبري مصر الجديدة: "الناس حسها صاحي"

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على الجدل المثار حول إنشاء كوبري المنطقة الأثرية بمصر الجديدة المقرر انشاؤه، مشيرا إلى أن صعوبة التعامل مع المدن القديمة مشكلة تواجه مدن العالم كله، مضيفا: "الناس في مصر حسها صاحي.. وكنيسة البازاليك اللي هيمر جمبها الكوبري رمز".

وأشار "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي حول هذا الأمر، مضيفا أنه يجب إنشاء الكوبري مع الحفاظ على اللمسة الجمالية للمنطقة، مشددا على أهمية اقتناع قاطني المنطقة بطريقة إنشاء الكوبري.

وأضاف أن الدولة يجب أن توضح وتشرح أهمية إنشاء الكوبري، بحيث يكون هناك حوار مجتمعي حول المشروع، معلقا: "مصر مليانة بشمهندسين".

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