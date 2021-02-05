الزراعة تشكل فرق من المختصين لتشجيع المواطنين على زراعة الأسطح

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بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تنفيذ مبادرة جديدة لتشجيع المواطنين على زراعة الأسطح والشرفات بأحتياجاتهم من الخضروات، وذلك بعد نجاح العديد من التجارب في مناطق عدة.



وكشف الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن وزارة الزراعة شكلت فرق من المتخصصين من المعمل المركزى للتغيرات المناخية لمساعدة المواطنين على زراعة الأسطح والشرفات بأقل التكاليف وتحقيق اعلي إنتاجية ممكنة.





وأوضح غانم أن الدكتور أحمد عونى مدير معمل التغيرات المناخية يشرف بنفسه على عمل هذه الفرق لتشجيع المواطنين على زراعة الأسطح والشرفات بأنواع من الخضروات تحقق احتياجاتهم، وإنتاج بدون اى أسمدة او كيماويات وبشكل ىمن تماما، إضافة لخلق نوع من الجمال البيئيى.







