فيديو.. خبير اقتصادي يكشف عن مشروع حقق نجاح واسع الفترة الماضية في مصر

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كشف خالد بيومى الخبير الاقتصادي عن أن مشروعات تربية الطيور الرومى الأبيض في مصر نجحت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد ثبات نجاح العديد منها في مناطق مختلفة كانت قد حققت أعلى إنتاجية في اللحوم التي تفوق الأصناف المستورد.





وأضاف بيومى، خلال لقائه بالإعلامى محمثد غانم عبر فقرات برنامج الجدعان المذاع علي قناة القاهرة والناس2، أن نجاح مشروع تربية كتاكيت الرومى الأبيض من سلالة بيج 6 العالمية ساهم في تأسيس المجازر الآلية وتسويقها، مشيرا أن بيع الرومى الأبيض يبدأ من 105 يوم وهو أفضل من المستورد من حيث الوزن وإنتاجية اللحوم والسعر.







وأوضح الخبير الافتصادي أن مشروعات مزارع الرومي مربحة، كما أن لحومها أفضل من الدواجن، وأقل سعرا وتباع جملة بسعر 29 جنيها ويصل سعر التجزئة لـ 40 جنيها بسبب تكلفة النقل، لافتا إلى انه يعمل على تغيير ثقافة المستهلك لشراء لحوم الرومى الأبيض ومجزئاتها يحقق استفادة عالية، خاصة أن المنتج المحلى أرخص من المستورد وأقل سعرا وأعلي من حيث القيمة الغذائية.







