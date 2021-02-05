الريف المصرى تراجع بنود عقودها لصالح المنتفعين

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بدأت شركة الريف المصرى الجديد صاحبة الولاية على أراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان الرئاسى في مراجعة عقودها لصالح المنتفعين، وتحقيق أعلى فائدة للأستثمار الزراعى بأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان.





وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية اقلهرة والناس 2، ان عقود شركة الريف المصرى الجديد المسئولة عن أراضى الـ 1.5 مليون فدان الزراعى كان بها كثير من الاذعان للمواطنين المنتفعين،، لافتا إلى أن اللواء عمرو عبد الوهاب قرر توكيل احدى الشركات القانونية المتخصصة لمراجعة كل بنود العقود مع المنتفعين.





وأوضح غانم، أن الهدف من مراجعة عقود المنتفعين بأراضى الـ 1.5 مليون فدان هو تحقيق اعلى مصلحة للطرفين بما يضمن دعم ومساندة المزارعين وزيادة فرص التنمية الزراعية بأراضى الـ 1.5 مليون فدان الرئاسى.







