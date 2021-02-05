ابراهيم عيسى: مناهج التعليم ترسخ الذكورية ضد المرأة

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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن إسم الأم أو الوالدة في مصر مقترن دائمًا بالشعور بالإهانة والتنمر، موضحًا أن هناك عنف ضد المرأة في مصر والعالم كله، وزاد في فترات انتشار فيروس كورونا، بسبب الضغوط والتوترات.



وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، أن المرأة تعاني من العنف دائمًا في كل الحالات، حيث إن هناك نظرة سلبية ضد المراة، موضحًا أن التسلف الديني أحد أسباب العنف ضد المرأة.



وأوضح أن الفن يلعب دور شديد السوء في دعم النظرة الدونية للمرأة، وتعظيم العنف ضدها، التراث الشعبي اتجه هو الأخر لزيادة العنف ضد المرأة، معقبًا: "دائمًا ننظر للمرأة على انهم ناقصات عقل ودين"، مؤكدًا أن مناهج التعليم ترسخ الذكورية ضد المرأة.