وزارة الرياضة تقرر تقليص عدد الحضور في المباريات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
 أصدرت وزارة الرياضة السعودية رسمياً، قراراً بتقليص العدد المحدد للحضور من منسوبي الأندية في المباريات وذلك اعتباراً من الجولة الـ18 المقبلة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح بيان وزارة الرياضة منذ قليل: “تحقيقاً لمزيد من الإجراءات الاحترازية، وزارة الرياضة تُقرر تقليص العدد المحدد للحضور من منسوبي الأندية في المباريات، ليصبح 10 مقاعد للفريق المستضيف، و5 مقاعد للفريق الضيف اعتبارًا من الجولة المقبلة”.

وأشار بيان وزارة الرياضة إلى أن العدد المسموح به للحضور سيقتصر ذلك على رئيس النادي وأعضاء مجلس إدارته والرئيس التنفيذي والأعضاء الذهبيين.

وتغيب الجماهير السعودية عن حضور المباريات منذ تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في العام الماضي، والذي تسبب في إيقاف المسابقات عدة أشهر قبل عودتها من جديد وسط إجراءات احترازية صارمة.

ويبدأ تنفيذ هذا القرار اعتباراً من الجولة الـ18 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين والتي ستبدأ يوم الخميس الموافق 11 فبراير، وسيقام ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد ضمن منافساتها.

ويعتلي الشباب صدارة جدول ترتيب فرق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة متفوقاً بفارق نقطتين عن الهلال والأهلي أصحاب المركزين الثاني والثالث.

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