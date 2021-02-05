نجم أتلتيكو مدريد يشيد بمستوى نجم الفريق

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
وكالات
أثنى مدافع أتلتيكو مدريد، البرازيلي فيليبي مونتيرو على زميله، الحارس السلوفيني يان أوبلاك، الذي أكد أنه يمنح المدافعين الشعور بالأمان.

وقال فيليبي في تصريحات نشرها النادي: "مع أوبلاك نشعر بالأمان لأننا نعلم أن الأتلتي فريق يدافع بشكل جيد جدا، وحين يحدث شيء ما، ننظر إلى الخلف لنجد حارسا مدهشا".

وأضاف: "بالنسبة إلينا وللكثير من الناس، هو أفضل حارس مرمى في العالم. هذا يمنح شعورا بالأمان".

ويتصدر أتلتيكو ترتيب الدوري الإسباني بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه، وهو أيضا الفريق الذي تلقت شباكه أقل عدد من الأهداف في الليجا بواقع 10 في 19 مباراة.

كما أنه الأقل استقبالا للأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى، متقدما على مانشستر سيتي الإنجليزي (13 هدفا في 21 مباراة)، وليل الفرنسي (15 في 23)، وميلان الإيطالي (23 في 20) وبايرن ميونخ الألماني (26 في 19).

كما تحدث فيليبي عن بدايته مع الروخيبلانكوس الذي وصل إلى صفوفه في عام 2019 قادما من بورتو وعلى عاتقه المهمة الصعبة المتمثلة في تعويض رحيل المدافع الأوروجوائي دييجو جودين، الذي يعد أحد رموز الأتلتي.

وقال: "عندما وصلت من بورتو، لم يعرفني الكثير من الناس، وكان علي أن أظهر من هو فيليبي".

وأتم: "أعتقد أنه كان موسما رائعا، من بين الأندية التي لعبت بها كان هذا الأفضل وقبلني المشجعون جيدا. أعتقد أن هذا منحني الثقة".

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