الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

رد النادي الأهلي، على تحدي بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا على مواقع التواصل الإجتماعي عقب تأهل المارد الأحمر لدور نصف نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد.

رد الأهلي على رسالة بايرن ميونيخ الألماني

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ضد بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، في دور نصف نهائي بطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021 مساء الإثنين المقبل.

من جانبه نشر بايرن ميونيخ الألماني عبر حسابهم الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رسالة موجهه للأهلي: " موعدنا الإثنين 8-2" في إشارة من البافاري لفوزهم الساحق

على برشلونة في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي نفس السياق رد الأهلي على رسالة بايرن ميونيخ الألماني قبل مواجهة الفريقين مساء الإثنين المقبل ضمن إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة مونديال العالم للأندية،: «إحنا مستنيين».

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي كان قد تأهل إلى دور نصف نهائي بطولة مونديال العالم للأندية، بعد الفوز على الدحيل القطري صاحب الأرض والضيافة بهدف نظيف في دور ربع النهائي.