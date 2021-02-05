الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف

رد النادي الأهلي، على تحدي بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا على مواقع التواصل الإجتماعي  عقب تأهل المارد الأحمر لدور نصف نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد.

 

رد الأهلي على رسالة بايرن ميونيخ الألماني

 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ضد بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، في دور نصف نهائي بطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021 مساء الإثنين المقبل.

 

من جانبه نشر بايرن ميونيخ الألماني عبر حسابهم الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رسالة موجهه للأهلي: " موعدنا الإثنين 8-2" في إشارة من البافاري لفوزهم الساحق

 على برشلونة في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وفي نفس السياق رد الأهلي على رسالة بايرن ميونيخ الألماني قبل مواجهة الفريقين مساء الإثنين المقبل ضمن إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة مونديال العالم للأندية،: «إحنا مستنيين».

 

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي كان قد تأهل إلى دور نصف نهائي بطولة مونديال العالم للأندية، بعد الفوز على الدحيل القطري صاحب الأرض والضيافة بهدف نظيف في دور ربع النهائي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الأهلي وبايرن ميونخ الأهلي أخبار الأهلي اليوم

أخبار تهمك

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ 17 دقيقة

الاتحاد السكندري يفقد جهود أربعة من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك بسبب كورونا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يخطط لخطف نجم مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك مهدد بالغياب عن مباراة الاتحاد

منذ ساعة الا ربع

تعرف على موعد مباراة الأهلى ضد بايرن ميونيخ فى نصف نهائى مونديال العالم للأندية

منذ ساعة و 16 دقيقة

رئيس بايرن ميونيخ يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

منافس الأهلي.. رئيس بايرن ميونيخ: نجم الفريق قد يرحل نهاية الموسم

منذ ساعتين و 16 دقيقة

باتشيكو يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أجويرو يحسم موقفه من عرض برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ يوم

اتحاد الكرة يدرس وضع موعد مباراة الأهلي فى كأس مصر عقب المونديال

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 6 ساعات

"سحلوني وهددوني بالاغتصاب".. أول حوار مع "سيدة الطالبية" تكشف مفاجآت.. وتطالب بحمايتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد انطلاق مونديال الأندية ومنافسي المارد الأحمر

تعرف على موعد كأس العالم للأندية

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد كأس العالم للأندية

تعرف على الفرق المشاركة بجانب الأهلي في كأس العالم للأندية

بايرن ميونخ يحذر الأهلي والدحيل قبل مونديال الأندية

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:53 م

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

رئيس بايرن ميونيخ يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

08:32 م

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

04:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع