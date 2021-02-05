إبراهيم عيسى: التزمت الديني بداية الإرهاب والتطرف

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك من يفكرون ويدعون بأن التزمت الأخلاقي باب وطريقة للتقدم، حيث ان نجاح المجتمع ورفاهيه تستدعي ان نعيش في تذمت، مشددًا على أن التزمت الديني، معقبًا: "التزمت الديني هو طريق التطرف الديني".

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، أن التزمت يمثل المرحلة الأولية للإرهاب والتطرف هو المرحلة الثانوية للإرهاب، مؤكدًا أن التزمت ليس دليل للإيمان، موضحًا أن هناك حالة من التحكم في تصرفات المرأة والمواطنين، وهناك كثرة في الفتاوى، متابعًا: "نعيش هوس الفتوى الدينية".

وأوضح ان بعض الأمراض النفسبة ترتبط بتوهمات في السياسة والجنس، مضيفًا أن بيوت البغاء كانت منتشرة رسميًا في مصر كان هناك كان برخصة وصدر قانون لها، معقبًا: "تركيا تمتلئ ببيوت البغاء والقانون يحميها".
وتابع: "بعض المواطنين بنتهكون الحياة الشخصية للناس.. علينا الانفتاح والتسامح واحترام الحياة الخاصة والقيم الدستورية".

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