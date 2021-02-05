مباريات هامة في الجولة السابعة لمجموعة مطروح بالقسم الثالث

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت مباريات الجولة السابعة للمجموعة الثانية عشر في مطروح بالقسم الثالث بثلاث مباريات.

حيث يواجه فريق الشرطة صاحب المركز الثامن برصيد 3 نقاط فريق هلال الضبعة الوصيف برصيد 9 نقاط علي ملعب مركز شباب مطروح ويسعي الشرطة للفوز للهروب من قاع المجموعة بينما يسعي الهلال للفوز للمنافسة بقوة ومطاردة المتصدر فريق الزهور صاحب ال11 نقطة الذي يواجه فريق مركز شباب الحمام صاحب المركز السادس برصيد 8 نقاط علي ملعب مركز شباب الهلال بمطروح.

ويسعي الزهور للفوز للمحافظة علي صدارة المجموعة، بينما يسعي شباب الحمام علي مواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق الفوز للدخول في صراع المنافسة علي صدارة المجموعة.

وفي الأسكندرية وتحديدا في ملعب المدينة الشبابية يواجه فريق المصري السلومي صاحب المركز الرابع برصيد 9 نقاط فريق الحرية صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط ويسعي الفريقين للفوز للمنافسة بقوة علي الصعود لدوري القسم الثاني.

وتختتم مباريات الجولة الأحد حيث يلتقي فريق شباب الضبعة صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط فريق مطروح صاحب المركز السابع برصيد 3 نقاط ويسعي شباب الضبعة للفوز للمنافسة بقوة علي الصعود للقسم الثاني، بينما يرغب مطروح للفوز للهروب من القاع والدخول في المنطقة الدافئة.

ترتيب المجموعة الثانية عشر 

1- الزهور 11 نقطة
2- الهلال 9 نقاط
3- شباب الضبعة 9 نقاط
4- مصري السلوم 9 نقاط
5- الحرية 9 نقاط
6- شباب الحمام 8 نقاط
7- مطروح 3 نقاط
8- الشرطة 3 نقاط
9- برج العرب نقطتان

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