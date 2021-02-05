الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة الرئيس الأمريكي بايدن؟

الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة الرئيس الأمريكي بايدن؟
الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:51 م
داليا الحسين
قال الدكتور محمد الباز، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألقى كلمة من مقر وزارة الخارجية الأمريكية أمس، وتحدث فيه عن ركائز السياسة الأمريكية خلال فترة رئاسته.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن جو بايدن وجه رسائل اإى روسيا والصين والسعودية، وأكد أنه سيعمل على الدفاع عن سيادة السعودية.
ولفت "الباز"، إلى أنت السعودية عبر وزير خارجيتها أصدرت مجموعة من التصريحات تعليقا على كلمة بايدن، وأيضًا روسيا وألمانيا، وأغلب الدول التي تحدث عنها بايدن، إلا أن مصر لم تصدر أي تعليق على كلمة بايدن.
وتابع: "ناس كتير معادية لمصر حاطه أملها على أن بايدن هييجي يعمل مشكلة لمصر، وهناك ترقب الراجل جاي هيتكلم عن ايه هيعمل ايه".
وأوضح "الباز"، أن مصر لم تصدر أي تعليق على كلمة جو بايدن، وتعاملت وكأن بايدن لم يتحدث، منوها أن مصر قطعت شطوت كبير في استقرارها، وفي الوقت الحالي تنتظر كيف سيتعامل جو بايدن مع الإدارة المصرية.