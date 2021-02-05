الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة الرئيس الأمريكي بايدن؟

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قال الدكتور محمد الباز، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألقى كلمة من مقر وزارة الخارجية الأمريكية أمس، وتحدث فيه عن ركائز السياسة الأمريكية خلال فترة رئاسته.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن جو بايدن وجه رسائل اإى روسيا والصين والسعودية، وأكد أنه سيعمل على الدفاع عن سيادة السعودية.

ولفت "الباز"، إلى أنت السعودية عبر وزير خارجيتها أصدرت مجموعة من التصريحات تعليقا على كلمة بايدن، وأيضًا روسيا وألمانيا، وأغلب الدول التي تحدث عنها بايدن، إلا أن مصر لم تصدر أي تعليق على كلمة بايدن.

وتابع: "ناس كتير معادية لمصر حاطه أملها على أن بايدن هييجي يعمل مشكلة لمصر، وهناك ترقب الراجل جاي هيتكلم عن ايه هيعمل ايه".



وأوضح "الباز"، أن مصر لم تصدر أي تعليق على كلمة جو بايدن، وتعاملت وكأن بايدن لم يتحدث، منوها أن مصر قطعت شطوت كبير في استقرارها، وفي الوقت الحالي تنتظر كيف سيتعامل جو بايدن مع الإدارة المصرية.