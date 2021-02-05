خاص.. خالد سرحان ينضم لأسرة مسلسل "اللي مالوش كبير"

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تحدث الفنان خالد سرحان، عن مشاركته في السباق الرمضاني لعام 2021 والذي من المقرر أن يخوضه من خلال عملين دراميين.

وقال خالد سرحان في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه من المقرر أن يشارك في مسلسل "اللي مالوش كبير"، مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وبالفعل بدأ في تصوير مشاهده.

ويشارك الفنان خالد سرحان أيضا في مسلسل "المداح" مع النجم حمادة هلال حيث يخوض من خلاله السباق الرمضاني، بجانب مسلسل "اللي مالوش كبير" وهو تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى.

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