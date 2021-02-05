شاهد.. وثائق تكشف تورط أردوغان بتسهيل وصول عناصر داعش لسوريا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:44 م
أمنية فوزي
عرض الإعلامي محمد موسى وثائق جديدة تدين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتؤكد تورطه في دعم ورعاية تنظيم داعش الإرهابي، مضيفا أن الوثائق ثبت كافة الإدانات الدولية التي وجهت لأردوغان بمساعدة التنظيم وتسهيل مهمته، لافتا أن الحكومة التركية ساعدت عناصر التنظيم الإرهابي على الهرب من المحاكمات التي تم إغلاقها.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، الاستقرار الذي تشهده هذه التنظيمات الإرهابية بتركيا أدى إلى أن المقاتلين المرتزقة الأجانب بتنظيم داعش لجأوا إلى مدرسة تقع في حي محافظ في إسطنبول التي بيعد معقل لما يسمي بالإسلاميين والقوميين الحاكمين في الحكومة التركية، واستخدموا مدرسة الدينية كمحور للقاء بعضهم البعض، وحددوا طرقهم لسوريا وناقشوا الاستراتيجيات.

وكشفت لائحة الاتهام والمحاكمة اللاحقة لخلية داعش في تركيا عن كيفية تدريب الجهاديين من روسيا وأوزبكستان وأذربيجان والصين في مدرسة في منطقة سلطان بيلي بإسطنبول حيث يتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم بقاعدة دعم قوية.

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