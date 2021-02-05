خالد سرحان يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل مسلسله الرمضاني "المداح"

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
كشف الفنان خالد سرحان عن تفاصل مشاركته في مسلسل "المداح" لشهر رمضان 2021 بجانب عدد من الفنانين.

وقال "سرحان" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن مسلسل "المداح" جديد جدا على الدراما المصرية،وأنه تفاجأ بهذا العمل وقوة السيناريو الذي من المقرر أن يفاجئ الجمهور.

وتابع "سرحان" قائلا أن الشخصية جديدة عليه بشكل كبير، وسيراه الجمهور بشكل مختلف وتدور أحداث المسلسل في محافظة الفيوم وهو مسلسل به الكثير من الإثارة والغموض وأحداثه متتالية.

مسلسل "المداح" تأليف أمين جمال ووليد أبو أبو المجد وإخراج أحمد سمير فرج ويشارك به عدد من الفنانين منهم حمادة هلال.

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