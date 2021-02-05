هل يمكن أن يتحول نيباه إلى وباء؟... باحث مصري يجيب

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استبعد الدكتور أحمد سالمان، الباحث المصري المشارك في لقاح اكسفورد، أن يتحول فيروس نيباه إلى وباء، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شيىء قطعي ولكن صب أن يصل إلى وباء.



وأشار "سالمان"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن فيروس نيباه مصنف ضمن أخطر 16 فيروس، ومن اكثر الحيوانات التي تتسبب في انتقاله الخفافيش والخنازير والفئران المصابة عن طريق البول أو اللعاب أو أكل لحومها غير المطهية مثل الخنازير.



وأضاف الباحث المصري المشارك في لقاح اكسفورد، أنه لا يوجد قلق من فيروس نيباه في القوت الحالي.

