العثور على جثة شخص ملقاة داخل مصرف بالخانكة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
عرت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، على جثة شخص بالعقد الرابع من العمر، ملقاة داخل مصرف، بدائرة مركز الخانكة.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العقيد محمد عبدالسلام، مأمور مركز شرطة الخانكة، بالعثور على جثة شخص متوفى، دائرة المركز.

انتقل المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، وتبين أن الجثة ملقاة داخل مصرف، بحي الكويتي، دائرة المركز، لشخص بالعقد الرابع من العمر.

تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على المستشار أحمد البوشي، رئيس نيابة الخانكة لمباشرة التحقيقات.

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