عمرو طلعت: تحسين خدمات الانترنت والاتصالات في القري ضمن أهداف مبادرة" حياة كريمة"

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن الوزارة تسي لمد خطوط شبكات الألياف الضوئية وتحسين خدمات الاتصالات بالقري التى سيجر تطويرها ضمن ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلن إطلاق مبادرة حياة قرية لتطوير وتحسين جودة الحياه في 4584 قرية بتكلفة استثمارية 515 مليار جنيه.

وعن إدراج كابلات الألياف الضوئية للاتصالات ضمن اشتراطات البناء اعتبارا من أول أبريل المقبل، أوضح طلعت، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذى يذاع عبر قناة dmc، أنه تم الاتفاق مع وزارة الإسكان لتوفير شبكة الألياف الضوئية ضمن المرافق الواجب توافرها فى كل عقار بالمحافظات، لتكون الألياف الضوئية مثل الكهرباء والمياه والغاز بكل العقارات.

وأوضح الوزير، أن العام المقبل سيشهد وجود 750 برجا للاتصالات فى القرى.

ووقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بروتوكول تعاون لتفعيل عمل الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات فى المبانى والمنشآت اعتبارا من أول أبريل المقبل.

وتعد كابلات الألياف الضوئية، وسيلة انتقال عالية السرعة للبيانات، حيث تحتوى على خيوط أو مسارات الألياف الزجاجية داخل غلاف معزول وهى مصممة لنقل بيانات لمسافة طويلة وبشكل عالى الاداء وتستخدم عادة فى شبكات البيانات والاتصالات، كما تدعم الكثير من أنظمة الانترنت والتلفزيون والهاتف فى العالم، لأن كابلات الألياف الضوئية تنقل البيانات عبر موجات الضوء، يمكن نقل المعلومات بسرعة الضوء ويمكن أن تصل لـ20 جيحابت فى الثانية فى بعض أنواع الكابلات وفقا لبعض تقارير