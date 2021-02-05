نجم الزمالك مهدد بالغياب عن مباراة الاتحاد

يخضع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول للزمالك لاختبار طبي غدًا السبت لتحديد إمكانية مشاركته في مواجهة الاتحاد السكندري من عدمها.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، إن بن شرقي يشعر بآلام في الضلوع، مما دفع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق لمنحه راحة من تدريبات الفريق.

وأضاف أسامة أن بن شرقي سيخضع لاختبار طبي أخير غدًا يحدد مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري ووفقًا لقدرته على المشاركة في المران الجماعي.