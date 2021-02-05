ريال مدريد يخطط لخطف نجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي قد يرحل عن الشياطين الحمر عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشار موقع Fichajes.net الإسباني إلى أن فان دي بيك انتقل إلى مانشستر ينايتد في الصيف الماضي قادماً من آياكس الهولندي ولكن النجم الهولندي فشل في الحصول على مركز أساسي ولن يتأقلم بشكل كامل في بطولة الدوري الإنجليزي.

وألمح الموقع الإسباني أن ريال مدريد الإسباني يرغب في إستغلال وضع النجم الهولندي من أجل التعاقد معه هذا الصيف لتعزيز وتدعيم خط وسطه.

وأوضح الموقع الإسباني أن قيمة فان دي بيك السوقية سوف تنخفض بسبب الأزمة الإقتصادية الحالية بسبب وباء فيروس كورونا وكذلك عدم مشاركته مع الفريق علماً بأن يوفنتوس الإيطالي يرغب هو الآخر في التعاقد معه.

وأفاد الموقع الإسباني بأن ريال مدريد كان قريباً جداً من التعاقد مع فان دي بيك في صيف 2019 ولكن الفرنسي المدير الفني للملكي أوقف الصفقة قبل أن ينتقل إلى صفوف الشياطين الحمر.