مواجهات نارية بالجولة العاشرة للمجموعة الاولي في دوري القسم الثالث

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تنطلق في الثانية من عصر غدا السبت، مواجهات الجولة العاشرة، للمجموعة الاولي، في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم



وتستهل الجولة مبارياتها بمواجهة فريق مركز شباب ادفو، امام نظيره فريق نادي قوص الرياضي، والتي يستضيفها ملعب الاول.



فيما تاتي المواجهة الثانية والتي الاقوي خلال تلك الجولة، والتي يلتقي فيها فريق نادي النصر للتعدين، امام نظيره فريق نادي المدينة المنورة، ويحتضنها ملعب النصر للتعدين.



ويواجه فريق نادي التحرير الباحث عن العودة للصدارة، نظيره فريق نادي الشبان المسلمين باسنا، ويستضيفها ملعب الاول.



ويحل فريق مركز شباب الزهراء، بقيادة عبد الرحيم سعد، المدير الفني للفريق، ضيفا علي فريق نادي جمهورية دراو، في مباراة الهروب من القاع.



وتختتم مباريات الجولة العاشرة، بمواجهة فريق نادي وادي النيل، امام نظيره فريق نادي الهلال، والتي يستضيفها ملعب مركز شباب الحصايا



1_المدينة المنورة21 نقطة

2_التحرير 19 نقطة

3_الاقصر 17 نقطة

4_التعدين 17 نقطة

5_ وادي النيل 13 نقطة

6_ شباب ادفو12نقطة

7_قوص 11 نقطة

8_شبان اسنا 11 نقطة

9_ابو الريش 10نقاط

10_جمهوريةدراو8 نقاط

11_الزهراء 6نقطة

12_الهلال نقطتين

ابو الريش الاقصر