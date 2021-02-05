مواجهات نارية بالجولة العاشرة للمجموعة الاولي في دوري القسم الثالث

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
تنطلق في الثانية من عصر غدا السبت، مواجهات الجولة العاشرة، للمجموعة الاولي، في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم

وتستهل الجولة مبارياتها بمواجهة فريق مركز شباب ادفو، امام نظيره فريق نادي قوص الرياضي، والتي يستضيفها ملعب الاول.

فيما تاتي المواجهة الثانية والتي الاقوي خلال تلك الجولة، والتي يلتقي فيها فريق نادي النصر للتعدين، امام نظيره فريق نادي المدينة المنورة، ويحتضنها ملعب النصر للتعدين.

ويواجه فريق نادي التحرير الباحث عن العودة للصدارة، نظيره فريق نادي الشبان المسلمين باسنا، ويستضيفها ملعب الاول.

ويحل فريق مركز شباب الزهراء، بقيادة عبد الرحيم سعد، المدير الفني للفريق، ضيفا علي فريق نادي جمهورية دراو، في مباراة الهروب من القاع.

وتختتم مباريات الجولة العاشرة، بمواجهة فريق نادي وادي النيل، امام نظيره فريق نادي الهلال، والتي يستضيفها ملعب مركز شباب الحصايا

1_المدينة المنورة21 نقطة
2_التحرير 19 نقطة
3_الاقصر 17 نقطة
4_التعدين 17 نقطة
5_ وادي النيل 13 نقطة
6_ شباب ادفو12نقطة
7_قوص 11 نقطة
8_شبان اسنا 11 نقطة
9_ابو الريش 10نقاط
10_جمهوريةدراو8 نقاط
11_الزهراء 6نقطة
12_الهلال نقطتين
ابو الريش الاقصر

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