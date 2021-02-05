غداً .. مواجهات هامة للشرقية وغزل شبين وميت خاقان وتلا وعرب الرمل ومنوف بالقسم الثالث

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
تقام مباريات الجولة الثالثة عشر لمنافسات - المجموعة العاشرة - للقسم الثالث، في الثانية والنصف من عصر السبت - 6 فبراير - حيث يخوض فريق الشرقية مواجهة هامة ومرتقبة على ملعبه أمام نظيرة فريق مركز شباب أبو حماد.

ويحتل الشرقية المركز الثالث برصيد 23 نقطة، ويبحث عن الإنتصار الثامن في الموسم الحالي، وتعويض الخسارة الأخيرة من ميت خلف، كما يسعى أبو حماد لتحقيق مفاجأة وإيقاف زحف المنافس نحو القمة.

2- منوف مع بلبيس

ويستضيف فريق منوف الذي يحتل المركز الحادي عشر، برصيد 10 نقاط، نظيرة فريق بلبيس متصدر المجموعة، برصيد 25 نقطة، في لقاء قوي ومرتقب، حيث يسعى الفريق المنوفي إلى إستغلال عامل الأرض والجمهور لصالحة وتحقيق الفوز على المتصدر، كما يدخل الفريق الشرقاوي اللقاء باحثاً عن الفوز للحفاظ على الصدارة.

3- تلا مع عرابي

 كما يستقبل فريق مركز شباب تلا المتراجع بالمركز التاسع برصيد 12 نقطة، نظيرة، فريق مركز شباب عرابي صاحب المركز الـ 13 بملعب تلا.

4- غزل شبين مع فاقوس

ويخوض فريق غزل شبين العاشر برصيد 10 نقاط، مواجهة هامة وصعبة أمام فريق فاقوس، صاحب المركز الثاني، والذي ينافس على الصعود برصيد 24 نقطة بملعب الغزل.

5- ميت خاقان مع بطا

 كما يحل فريق مركز شباب بطا ضيفاً ثقيلاً على فريق ميت خاقان، بملعب ميت خاقان، ويدخل بطا اللقاء برصيد 13 نقطة، بالمركز الثامن، كما يدخل ميت خاقان المواجهة برصيد 15 نقطة، بالمركز السادس.

6- ديرب نجم مع أبو كبير

ويلتقي فريق نادي ديرب نجم الذي يحتل الترتيب قبل الأخير بـ 4 نقاط، مع فريق أبو كبير، صاحب المركز الخامس برصيد 16 نقطة، في لقاء هام ومرتقب لكلا الفريقان.

7- عرب الرمل مع شباب ديرب

يشهد ملعب الباجور إقامة لقاء عرب الرمل الثاني عشر بالجدول برصيد 12 نقطة، مع مركز شباب ديرب نجم ، صاحب المركز الأخير برصيد نقطتين، ويسعى عرب الرمل للفوز لإبتعاد عن خطر الهبوط، كما يسعى شباب ديرب لتحقيق الفوز الأول لة بالموسم الحالي، ويحصل فريق ميت خلف على راحه في تلك الجولة .
 
ترتيب المجموعة العاشرة

1- بلبيس 25 نقطة
2- فاقوس 24 نقطة
3- الشرقية 23 نقطة
4- ميت خلف 22 نقطة
5- أبو كبير 16 نقطة
6- ميت خاقان 15 نقطة
7- ابو حماد 14 نقاط
8- بطا 13 نقاط
9- تــــلا 12 نقطة
10- غزل شبين 10 نقطة
11- منوف 10 نقاط
12- عرب الرمل 8 نقاط
13- شباب عرابي 8 نقاط
14- ديرب نجم 4 نقاط
15- شباب ديرب نقطتين

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