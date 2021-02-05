باحث مصري يكشف تفاصيل جديدة عن لقاح "اكسفورد"

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد سالمان، الباحث المصري المشارك في لقاح اكسفورد، إن جرعة واحدة من لقاح اكسفورد تعطي مناعة للشخص تصل إلى 76%، وتقلل بنسبة 100% الدخول في الأعراض الشديدة وذلك وفقا لدراسات تم اجراؤها على طبيعة المناعة التي يوفرها اللقاح.
وأشار "سالمان"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن جرعة واحدة من اللقاح تعطي مناعة لمدة 3 شهور، موضحا أن هذه الدراسة أجريت على 17 ألف متطوع، لافتا إلى أن الدراسة أثبتت أن الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاح يقلل انتشار العدوى إلى الثلثين.

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