موعد وملعب مباراة منتخب السويس والزرقا بالقسم الثاني



ويواصل فريق منتخب السويس تدريباته استعدادًا لمباراة تحت جهاز فنى جديد بقيادة ايمن المزين الذى تولي القيادة خلفا لاشرف خضر المدير الفنى السابق بعد الخسارة أمام جمهورية شبين بهدفين لهدف في الجولة الماضية.



كما عقد المزين المدير الفني للفريق السويسي، جلسة مع اللاعبين، في حضور سامح مسعد مدير الكرة، وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة وطالبهم باستعادة ذاكرة الانتصارات من جديد.



وأكد المدير الفني للاعبين أنه يثق في قدراتهم وإمكانياتهم في تخطي الكبوة الحالية، واستعادة النتائج الإيجابية من جديد والبداية ستكون من لقاء الزرقا، وتعاهد لاعبو السويس في نهاية الجلسة بمصالحة الجماهير والعودة من جديد للانتصارات ومواصلة المنافسة وتحقيق حلم جماهير السويس والصعود الى الدوري الممتاز.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم في نادي منتخب السويس نظيره فريق الزرقا، في مباراة صعبة المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة بمجموعة القاهرة من عمر مسابقة دوري القسم الثاني، الساعة الثانية والنصف عصرا.