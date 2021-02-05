ليفربول يأمل في استعادة ثلاثي الفريق قبل مواجهة مانشستر سيتي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
وكالات
ألمح يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، إلى إمكانية استعادة خدمات ساديو ماني وأليسون وفابينيو في مباراة الفريق المرتقبة أمام مانشستر سيتي بعد غد الأحد بالدوري الانجليزى.

وقال كلوب اليوم الجمعة للصحفيين :" أليسون يشعر بتحسن كبير، إنه في صحة جيدة لخوض تدريب فردي اليوم".

وأضاف :"ساديو ماني وفابينيو سيشاركون في جزء من مران الفريق اليوم. وبعد ذلك سنرى".

وخسر ليفربول في آخر مباراتين أقيمتا على أرضه بالدوري الإنجليزي، بعدما سبق له وحافظ على سجله خاليا من الهزائم على أرضه لـ68 مباراة، ويأتي خلف مانشستر سيتي بفارق سبع نقاط في جدول الترتيب، علما بانه خاض مباراة أزيد من مانشستر سيتي.

ولكن بعودة فابينيو، الذي غاب عن آخر ثلاث مباريات، وماني وأليسون، اللذان غابا عن المباراة التي خسرها ليفربول أمام ضيفه برايتون، سيحصل الفريق على دفعة معنوية.

أخبار تهمك

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 5 ساعات

منافس الأهلي.. رئيس بايرن ميونيخ: نجم الفريق قد يرحل نهاية الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ يوم

سواريز يكشف كواليس رحيله عن برشلونة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

رئيس بايرن ميونيخ يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

الاتحاد السكندري يفقد جهود أربعة من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك بسبب كورونا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ريال مدريد يخطط لخطف نجم مانشستر يونايتد

منذ نصف ساعة

أجويرو يحسم موقفه من عرض برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك مهدد بالغياب عن مباراة الاتحاد

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلى ضد بايرن ميونيخ فى نصف نهائى مونديال العالم للأندية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

اتحاد الكرة يدرس وضع موعد مباراة الأهلي فى كأس مصر عقب المونديال

منذ ساعتين

"سحلوني وهددوني بالاغتصاب".. أول حوار مع "سيدة الطالبية" تكشف مفاجآت.. وتطالب بحمايتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:53 م

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

رئيس بايرن ميونيخ يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

08:32 م

تعرف على موعد مباراة الأهلى ضد بايرن ميونيخ فى نصف نهائى مونديال العالم للأندية

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع