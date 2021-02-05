الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته من واقع مشهد بفيلم "السقا مات"؟

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

نعى الدكتور محمد الباز، الفنان الكبير عزت العلايلي والذي وافته المنية عن عمر 86 سنة، نافيا أن الوفاة جاءت نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الفنان عزت العلايلي كان بصحة جيدة حتى اللحظات الأخيرة في حياته، وكان متيقظا، وله حوار سجله منذ فترة ليست بالبعيدة، وتحدث فيه عن تأثره بعد وفاة زوجته.

وأضاف "الباز"، أن الفنان عزب العلايلي وكأنه تنبأ بوفاته من واقع مشهد بفيلم "السقا مات"، موضحًا أنه في الفيلم تزوت زوجته ويذهب إلى قبرها لدفنها، وخلال الدفنة يرى صورة زوجته على القبر ويصرخ ويقول "الموت جبان".

وتابع: "الفنان الكبير في لقاء تليفزيويني من حوالي شهر تحدث فيه عن زوجته، قال إنه بعد وفاة زوجته اختلفت حياته تماما، وقال ليه سابتني، وقال إنه لما بيكون لوحده في البيت بيشعر إنها تتحدث معه، وكأنه يسترجع مشهده في فيلم السقا مات".

وأكد "الباز"، أن عزت العلايلي كان شخص مثقف جدا ووطني جدا وكان طول الوقت حريص على صورته، متابعا: "نطلب له الرحمة ونقدم العزاء باسم النهار وكل العاملين فيها لاسرته وكل محبيه".

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