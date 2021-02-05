3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

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قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، إن هناك أمراض جلدية جديدة ظهرت مؤخرا ليس لها تفسير بالتزامن مع ظهور فيروس كورونا.



وأشار "فرج"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك عدة أعراض إذا شعر بها الشخص، يجب أن يجري تحليل الإصابة بفيروس كورونا للاطمئنان، مثل الشعور بلسعات برد في القدمين واليدين، وهى عبارة عن بقع ذات لون غامق في أطراف الأصابع، ومؤلمة.



وأضاف أن ظهور مرض "النخالة الوردية" من الأمراض التي لو ظهرت بشكل مفاجىء يجب أن يجري الشخص تحاليل كورونا، وكذلك سقوط الشعر إذا لم يكن معتاد على السقوط، حيث تعتبر كل هذه العلامات مؤشر لاحتمالية الإصابة بالكورونا..

