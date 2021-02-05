الرئيس السيسي يستجيب لعلاج شاب يعانى من ورم فى الوجه

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي يهتم بكل ما هو إنساني، وفى لفتة إنسانية واستجابة سريعة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعلاج حالة مرضية عرضتها الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير.



وتابع بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحالة المرضية التي استجاب لها الرئيس السيسي هي للمواطن السيد أحمد صرصار، البالغ من العمر 25 عاما، من مدينة شبراخيت في محافظة البحيرة، يعاني من مرض نادر يطلق عليه "وحمة دموية"، في خده الأيسر.



وكشف الإعلامي مصطفى بكري أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعطي الجميع ثقة ولمواصلة واستمرار هذا الجهد الذي تبذله القناة سواء من الناحية المهنية أو معالجة بعض المشاكل المرضية، ومتابعة المشاكل الإنسانية في الكثير من مناطق مصر المختلفة.





