الرئيس السيسي يستجيب لعلاج شاب يعانى من ورم فى الوجه

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي يهتم بكل ما هو إنساني، وفى لفتة إنسانية واستجابة سريعة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعلاج حالة مرضية عرضتها الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير.

وتابع بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحالة المرضية التي استجاب لها الرئيس السيسي هي للمواطن السيد أحمد صرصار، البالغ من العمر 25 عاما، من مدينة شبراخيت في محافظة البحيرة، يعاني من مرض نادر يطلق عليه "وحمة دموية"، في خده الأيسر.

وكشف الإعلامي مصطفى بكري أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعطي الجميع ثقة ولمواصلة واستمرار هذا الجهد الذي تبذله القناة سواء من الناحية المهنية أو معالجة بعض المشاكل المرضية، ومتابعة المشاكل الإنسانية في الكثير من مناطق مصر المختلفة.


أخبار تهمك

"سحلوني وهددوني بالاغتصاب".. أول حوار مع "سيدة الطالبية" تكشف مفاجآت.. وتطالب بحمايتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

الاتحاد السكندري يفقد جهود أربعة من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك بسبب كورونا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يوجه رسالة للجماهير قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ يوم

منافس الأهلي.. رئيس بايرن ميونيخ: نجم الفريق قد يرحل نهاية الموسم

منذ أقل من ساعتين

تعرف على موعد مباراة الأهلى ضد بايرن ميونيخ فى نصف نهائى مونديال العالم للأندية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

سواريز يكشف كواليس رحيله عن برشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يخطط لخطف نجم مانشستر يونايتد

منذ نصف ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

اتحاد الكرة يدرس وضع موعد مباراة الأهلي فى كأس مصر عقب المونديال

منذ ساعتين

أجويرو يحسم موقفه من عرض برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس بايرن ميونيخ يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 5 ساعات

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:53 م

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

رئيس بايرن ميونيخ يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

08:32 م

تعرف على موعد مباراة الأهلى ضد بايرن ميونيخ فى نصف نهائى مونديال العالم للأندية

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع