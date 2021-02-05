أمريكا تستعين بالجيش في عمليات التطعيم ضد كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن قوات الحرس الوطني الأمريكي، سيساهم عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون أمريكيون في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "رويترز" إنه سيتم الاستعانة بالحرس الوطني للمساعدة في عمليات التطعيم، مشيرين إلى أنه تم تخصيص ألف جندي من قوات الحرس الوطني للمساعدة في هذه العملية.

وأضاف المسؤولون أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستستخدم قانون الإنتاج الدفاعي، للمساهمة في زيادة عملية إنتاج لقاح "فايزر بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا.

ولفت المسؤولون إلى أنه سيتم استخدام القانون ذاته لزيادة عدد الفحوصات للكشف عن فيروس كورونا في المنازل، وإنتاج المزيد من الأدوات الطبية المستخدمة في الولايات المتحدة.

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