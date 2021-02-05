مصطفى بكري: أتمنى ألا تكون هناك مؤامرة على الجيش الوطني الليبي (فيديو)

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مندوبة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أعلنت الجمعة، فوز القائمة الثالثة في المرحلة الثانية من الجولة الثانية لانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا، ليصبح محمد يونس المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبه رئيسا للحكومة المقبلة.



وتابع بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القائمة الثالثة التي فازت بـ39 صوتا من أصل 74، تضم رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد محمد دبيبه.



وأضاف بكري أنه لا يعرف على أي أساس قامت هذه الانتخابات، وأين يمكن أن يؤدي مسار الأحداث في ليبيا، نتمنى ألا تكون هناك مؤامرة على الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي نجح في استعادة العديد من الأراضي الليبية من الميليشيات الإرهابية.

