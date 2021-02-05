جهود مواجهة كورونا وزيارة العاصمة الإدارية.. أبرز نشاطات الحكومة في أسبوع

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شهد الأسبوع المنصرم، عددا من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فضلا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها المجلس.



وفيما يلي من سطور، تستعرض بوابة "الفجر" لمتابعيها الحصاد الأسبوعي لجميع قرارات مجلس الوزراء، بداية من يوم السبت الماضي 30 يناير، وحتى اليوم الجمعة 5 فبراير 2021:



جهود مواجهة كورونا:



وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، حيث عرضت وزيرة الصحة والسكان، جهود مواجهة جائحة كورونا، وموقف حملات التثقيف الصحي والتوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كان لها أثر إيجابي في انخفاض حدة الإصابات بكورونا، إلى جانب التأكيد على توافر الأكسجين في المستشفيات. واستعراض آخر مستجدات جائحة كورونا فى مصر.



وخلال الاجتماع، عرض المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، مشروع خطة الحكومة التشريعية الذي تضمن موقف مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب في بداية فصله التشريعي الجديد، والتي لم ينته منها المجلس خلال فصله التشريعي المنقضي.



زيارة رئيس الوزراء للعاصمة الإدارية:



وأجرى رئيس الوزراء جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات، وتفقد مركز معلومات ومدينة المعرفة، كما تفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وخلال جولته في أرجاء المنطقة، حرص رئيس الوزراء على متابعة ما يتم تطبيقه من إجراءات وقائية واحترازية خاصة بالتعامل مع فيروس كورونا داخل موقع العمل، مشيدًا بما لاحظه من تطبيق دقيق لتلك الاجراءات، مؤكدًا على أهمية الاستمرار فى تطبيقها حماية للعاملين داخل مختلف مواقع العمل والانتاج.



مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 - 2022:



واستعرض مدبولي، مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 - 2022، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولي الوزارتين.



وعرضت الدكتورة هالة السعيد، مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع للاقتصاد المصري حتى العام المالي 2023 - 2024، مقارنة بحجم النمو الاقتصادي المتوقع لعدد كبير من الدول الاخرى، حيث أظهرت المقارنة أنه بحلول العام 2024، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا يفوق نمو عدد من الاقتصادات حول العالم، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر الماضي.



توطين أهداف التنمية المستدامة بالتجمعات الريفية:



وعقد رئيس الوزراء، اجتماعا لاستعراض إجراءات مسح القرى المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالتجمعات الريفية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خيري بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عماد لطفي، نائب رئيس هيئة المساحة العسكرية، ومسئولي الجهات المعنية.



وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يتم تحديث كافة البيانات الخاصة بالقرى المصرية والخدمات المتوافرة بها واحتياجاتها، في ظل بدء الحكومة حاليًا تنفيذ المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز:



كما عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة إجراءات تفعيل مبادرة الرئيس لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومسئولي الوزارات المعنية، وبالمشاركة عبر الفيديو كونفرانس، من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأشرف بهي، وكيل محافظ البنك المركزي.



وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعقد اجتماعات متتالية لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بأهمية الإسراع في تنفيذه، بالنظر إلى خطة الدولة المصرية للتوسع في تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يحقق الإستثمار الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية، وتعظيم القيمة المضافة لها، فضلًا عن الإسهام بدور فاعل في الحفاظ على البيئة.



تطوير صناعة الزيوت:



وعقد مدبولي، اجتماعا لاستعراض خطط تطوير صناعة الزيوت، وذلك بحضور كل من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وني?ين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.



وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الملف مُهم للغاية، لا سيما في ضوء حجم الاستيراد الكبير من الزيوت، مضيفا: "الحكومة تعمل حاليا على تغطية أكبر قدر من احتياجاتنا منها، وذلك في ظل التوجه العام للدولة للعمل على خفض فاتورة الاستيراد".



إنشاء مدينة الذهب:



كما عقد مدبولي اجتماعا لاستعراض المخطط العام لإنشاء "مدينة الذهب"، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إلهامي الكرداني، مستشار وزير التموين للمشروعات، والدكتور تامر الخرزاتي، مسئول المكتب الاستشاري للمشروع.



وخلال الاجتماع تم استعراض 3 مقترحات للتصميمات الهندسية للمدينة، ومميزات كل مقترح، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية.



جهود وزارة الصحة في تفعيل دور منصات التواصل الإجتماعي:



واستعرض مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضت خلاله جهود الوزارة في تفعيل دور منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإبراز إنجازات المبادرات الرئاسية الصحية، ومكافحة فيروس كورونا المستجد، وإرشادات التوعية اللازمة لمكافحة العدوى به، وكذلك خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، كما عرض التقرير جانبا من ردود أفعال المواطنين الإيجابية تجاه الخدمات الطبية المقدمة.