قطع المياه عن بعض المناطق بأسوان لمدة 24 ساعة





وتهيب محافظة أسوان بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتنفيذ أعمال ربط خط (12) بوصة (جديد) بخط أخر 14 بوصة بجوار نادي أسوان الرياضي، وهو ما سيترتب عليه قطع المياه عن منطقة (أطلس) وضعفها في باقى المناطق بوسط المدينة وذلك إعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السابعة من صباح الغد السبت.