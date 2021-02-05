هل سنشهد سيول في نهاية فصل الشتاء؟.. الأرصاد تجيب (فيديو)

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمود شاهين، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستشهد ارتفاع خلال الخمس أيام القادمة، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 26 درجة، فضلا عن وجود شبورة مائية في الصباح ولكن لن تكون كثيفة.

وعن احتمالية تعرض البلاد لسيول مع اقتراب فصل الشتاء، أشار "شاهين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لم يتم رصد اقتراب حدوث أي حالة قوية من عدم الاستقرار حتى الآن، ولكن من الوارد حدوث تقلبات جوية.

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قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية منذ أول أمس الأربعاء، إذ شهدت العديد من المناطق في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أمطارا كانت غزيرة ورعدية، ما أدى إلى تكون السيول في وسط سيناء، وأمطار غزيرة في طابا ونويبع ودهب ما أدى إلى تجمعات كبيرة من المياه.

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