تعرف على موعد مباراة الأهلى ضد بايرن ميونيخ فى نصف نهائى مونديال العالم للأندية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، لمواجهة نارية أمام بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا في دور نصف نهائي بطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021.

موعد مباراة الأهلى ضد بايرن ميونيخ فى نصف نهائى مونديال العالم للأندية 

وعبر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عقبة الدحيل القطري صاحب الأرض والضيافة، بالفوز عليه بهدف حسين الشحات ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي مونديال العالم للأندية.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ضد بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا،  بدور نصف نهائي بطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021 في تمام الساعة الثامنة من مساء الإثنين المقبل.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس القطرية حصريا، مواجهة الأهلي ضد بايرن ميونيخ الألماني، على ملعب أحمد بن على بالدوحة ضمن إطار منافسات دور نصف نهائي مونديال العالم للأندية.

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