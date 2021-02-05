موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره هويسكا، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وكان ريال مدريد قد تلقى هزيمة مفاجئة، في الجولة الماضية، أمام نظيره ليفانتي، بهدفين مقابل هدف.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الوصافة، في حين يتواجد هويسكا في المركز العشرين والأخير برصيد 16 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

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