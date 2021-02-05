محمد موسى: قطر تسقط الجنسية عن معارضيها وتمنحها للإرهابيين

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قال الإعلامي محمد موسى، إن الشعب القطري ما زال يعاني من القمع والظلم والانتهاكات والتي طالت العمالة الأجنبية من قطع رواتبهم، فضلا عن الأوضاع الغير آدمية وأبسطها توفير سكن وحياة آدمية، بالإضافة إلى تعرضهم إلى الأمراض.



وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الانتهاكات القطرية ضد العمالة استمرت على نطاق واسع حتى بعد أن تعهدت قطر بتحسين أوضاع العمالة لديها، لافتا أنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فى قطر، ظهرت هذه الانتهاكات بشكل متكرر ضد العمالة الخارجية.



وأتم "موسى" قائلا: "هي دي قطر ونظام قطر الفاشي هذا النظام الذي يرعي الإرهاب في كل أنحاء العالم وترك شعبه يجوع ويسحب الجنسية من مواطنية ويمنحها للقرضاوي ولقيادات الإخوان الإرهابية والتنظيمات المسلحة".

