محمد موسى: قطر تسقط الجنسية عن معارضيها وتمنحها للإرهابيين

محمد موسى: قطر تسقط الجنسية عن معارضيها وتمنحها للإرهابيين
الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:26 م
أمنية فوزي
قال الإعلامي محمد موسى، إن الشعب القطري ما زال يعاني من القمع والظلم والانتهاكات والتي طالت العمالة الأجنبية من قطع رواتبهم، فضلا عن الأوضاع الغير آدمية وأبسطها توفير سكن وحياة آدمية، بالإضافة إلى تعرضهم إلى الأمراض.
وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الانتهاكات القطرية ضد العمالة استمرت على نطاق واسع حتى بعد أن تعهدت قطر بتحسين أوضاع العمالة لديها، لافتا أنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فى قطر، ظهرت هذه الانتهاكات بشكل متكرر ضد العمالة الخارجية.
وأتم "موسى" قائلا: "هي دي قطر ونظام قطر الفاشي هذا النظام الذي يرعي الإرهاب في كل أنحاء العالم وترك شعبه يجوع ويسحب الجنسية من مواطنية ويمنحها للقرضاوي ولقيادات الإخوان الإرهابية والتنظيمات المسلحة".
وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الانتهاكات القطرية ضد العمالة استمرت على نطاق واسع حتى بعد أن تعهدت قطر بتحسين أوضاع العمالة لديها، لافتا أنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فى قطر، ظهرت هذه الانتهاكات بشكل متكرر ضد العمالة الخارجية.
وأتم "موسى" قائلا: "هي دي قطر ونظام قطر الفاشي هذا النظام الذي يرعي الإرهاب في كل أنحاء العالم وترك شعبه يجوع ويسحب الجنسية من مواطنية ويمنحها للقرضاوي ولقيادات الإخوان الإرهابية والتنظيمات المسلحة".