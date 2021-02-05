مسلسلين وفيلم سينمائي بداية التعاون المشترك بين X.O الإماراتية وعياد ميديا

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تم مؤخرًا عقد اتفاق تعاون مشترك بين شركتي X.O دبي للانتاج الفني لأصحابها المنتج صفوت غطاس والفنان تامر عبد المنعم وعمرو علي وشركة عياد ميديا لصاحبها المنتج مازن خليل عياد وذلك في مجال انتاج الأفلام السينمائية والدراما التليفزيونية الخليجية.



من ناحية أخري سيكون أول تعاون بين الشركتين انتاج وتوزيع مسلسل "عود حي" الماخوذ عن رواية الاديبة الاماراتية مريم عفاد المنصوري ووضع الرؤية الدرامية والاشراف علي السيناريو الفنان تامر عبد المنعم في اولي تجاربه الخليجية وكتبت السيناريو سماح الماجوشي وهو من بطولة النجم الكويتي جاسم النبهان والنجمة البحرينية شيلاء سبت واحمد ايراج وتركي كريديس واخرون ومن اخراج المخرج الاردني سامي العلمي والذي سيعرض علي الشاشات الخليجية رمضان القادم.



وقد صرح التكتل الجديد عن عزمهم بداية تصوير الفيلم السينمائي "فريدة جدا" للمخرج شادي الرملي والمؤلف تامر عبد المنعم بعد شهر رمضان مباشرة كما انهم قاموا بشراء رواية حارة الحلوة للروائية مريم المنصوري لتحويلها لمسلسل سيتم عرضه برمضان ٢٠٢٢.

