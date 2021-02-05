بعثة الأهلي تحتفل بعيد ميلاد عضو مجلس القلعة الحمراء

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قامت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الموجودة حاليا في قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالاحتفال بعيد ميلاد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، المرافق لبعثة فريق الكرة في كأس العالم للأندية، ومحمد شريف لاعب الفريق، داخل مقر إقامتها مساء اليوم.

وأحضرت البعثة تورتة خاصة من أجل الاحتفال بعيد ميلاد عضو المجلس ولاعب الفريق، وسط أجواء أسرية رائعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني المحدد لها الاثنين المقبل في نصف نهائي مونديال الأندية، وذلك بعد الفوز أمس على الدحيل القطري بهدف نظيف في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

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مونديال الأندية الاهلي الأهلي والدحيل القطري

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