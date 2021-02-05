مصطفى بكري عن تفقد السيسي لمشروعات تطوير الطرق: "قائد لا يعرف الراحة" (فيديو)

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد لا يعرف الطريق إلى الراحة، كعادته كل يوم جمعة تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة.

وتابع خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الرئيس تفقد اليوم الطرق التي تربط محاور وطرق مدينة نصر الجديدة، بطريق السويس، والطريق الدائري.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتح السيسي تفقد مشروع مركز النقل المتكامل، الذي تم إنشاؤه على مساحة 300 فدان، ويقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائرى، والمقابل لمطار القاهرة الدولي.

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يدرس وضع موعد مباراة الأهلي فى كأس مصر عقب المونديال

منذ 33 دقيقة

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 18 ساعة

باتشيكو يُهدد ثنائي الزمالك بهذا الأمر

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ يوم

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

منذ حوالي 6 ساعات

الاتحاد السكندري يفقد جهود أربعة من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك بسبب كورونا

منذ ساعة

أجويرو يحسم موقفه من عرض برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

سواريز يكشف كواليس رحيله عن برشلونة

منذ ساعة

"سحلوني وهددوني بالاغتصاب".. أول حوار مع "سيدة الطالبية" تكشف مفاجآت.. وتطالب بحمايتها (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

رئيس بايرن ميونيخ يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يقترب من حسم تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

04:29 م

رئيس بايرن ميونيخ يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

08:01 م

الاتحاد السكندري يفقد جهود أربعة من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك بسبب كورونا

07:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع