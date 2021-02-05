مصطفى بكري عن تفقد السيسي لمشروعات تطوير الطرق: "قائد لا يعرف الراحة" (فيديو)

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد لا يعرف الطريق إلى الراحة، كعادته كل يوم جمعة تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة.



وتابع خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الرئيس تفقد اليوم الطرق التي تربط محاور وطرق مدينة نصر الجديدة، بطريق السويس، والطريق الدائري.



وأضاف الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتح السيسي تفقد مشروع مركز النقل المتكامل، الذي تم إنشاؤه على مساحة 300 فدان، ويقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائرى، والمقابل لمطار القاهرة الدولي.

