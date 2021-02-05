أسعار"النفط" العالمية تقترب من 60 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة لأعلى مستوياتها في عام، لتواصل تسجيل مكاسب قوية بفضل مؤشرات على نمو اقتصادي في الولايات المتحدة واستمرار تعهد منتجين بكبح إمدادات الخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 59.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغت مستوى مرتفعا عند 59.41 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ 20 فبراير شباط من العام الماضي. ويمضي برنت على مسار الارتفاع ستة بالمئة في الأسبوع الجاري.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 56.52 دولار للبرميل بعد أن لامست المستوى المرتفع البالغ 56.84 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ 22 يناير كانون الثاني من العام الماضي. ويتجه الخام القياسي لتحقيق مكسب أسبوعي ثمانية بالمئة.

وقالت فاندانا هاري محللة الطاقة لدى فاندا إنسايتس "زيادة الثقة في تحسن الاقتصاد والتعافي الوشيك للطلب على النفط حافزان كبيران للخام.