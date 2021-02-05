تعرف على لقاءات الجولة العاشرة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث

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تنطلق غدا السبت لقاءات الجولة العاشرة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي تشهد 6 لقاءات ، فيما تم تأجيل مباراة كهرباء الإسماعيلية و الشهداء .



هذا وتأتي المباريات التي ستقام غدا كالأتي :



دمياط / أبو شحاتة

سماد السويس / النوبة

غزل دمياط / رأس البر

الرباط و الأنوار / أبو صوير

غزل السويس / المطرية

بورفؤاد / القنطرة غرب



ويأتي ترتيب المجموعة قبل هذه الجولة كالأتي :



1 - كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة

2 - بورفؤاد 18 نقطة

3 - أبو شحاتة 18 نقطة

4 - رأس البر 16 نقطة

5 - الشهداء 15 نقطة

6- دمياط 15 نقطة

7- الرباط و الأنوار 14 نقطة

8- النوبة 14 نقطة

10 - القنطرة غرب 12 نقطة

11- ميت الخولي 9 نقاط

12- المطرية 6 نقاط

13 - أبو صوير 5 نقاط

14- غزل دمياط 4 نقاط

15- سماد السويس 4 نقاط

16 - غزل السويس 1 نقطة



هذا وقد تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير ، موعدا لإقامة اللقاء المؤجل بين كهرباء الإسماعيلية و الشهداء و الذي تم تأجيله بسبب مشاركة فريق الشهداء بمباراته في الدور التمهيدي الرابع لكأس مصر ، والتي أقيمت اليوم الجمعة وإنتهت بفوز بتروجيت بركلات الترجيح .