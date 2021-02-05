محمد موسى يهاجم أنصار "الإرهابية": "اتلموا وادخلوا جحوركم"

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
شن الإعلامي محمد موسى، هجوما على أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، الذين يستغلون الأحداث والمناسبات لإثارة الفوضى، وذلك عقب قيام 7 أشخاص بإشعال الشماريخ بطريق الأوتوستراد بنطاق دائرة قسم شرطة البساتين لإحياء ذكرى أحداث ستاد بورسعيد من خلال نشر فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "موسى" خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، في الوقت الذي تسعي فيه الدولة لترسيخ الاستقرار نرى أنصار قوى الشر والدمار يقطعون الطرق لنشر الفوضى.

وأكد موسى، أن الهدف الحقيقي من الحكاية هو أن الـ 7 يطلعوا يقطعوا الطريق ويصوروا فيديو ويبعتوه لقنوات الإخوان الإرهابية ولجزيرة الشيطان جزيرة الكذب يعني بهدف إثارة الفوضي وطبعا كل فيديو زي ده يدفع فيه فلوس كتير... لكن أنا عايز أقول لكل هؤلاء وزارة الداخلية مبتهرجش وكل شوارع الجمهورية مراقبة بالكاميرات وأي حد هتسول له نفسه تهديد أمن المواطنين أو تعطيل مصالحهم أو تهديد أمن الدولة المصرية هييجي في دقيقة ومحدش هيسمح له بأي أعمال تخريبية.. فاتلموا وأدخلوا جحوركم لأن اللي بره مش هينفعوكم وهيبيعوكم في أول محطة".

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم من ضبط ٧ أشخاص لقيامهم بإشعال الشماريخ بطريق الأوتوستراد بنطاق دائرة قسم شرطة البساتين؛ وده كان بهدف إحياء ذكرى أحداث ستاد بورسعيد.

والمتهون هم كل من ( هشام سيد شوقي- محمود رمضان محمود - محمود محمد عوضين - اسلام عبدالحميد محمد - احمد ناجي محمد - محمد جمال مليجي - سيف الدين عبدالعزيز سعيد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.

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