محمد موسى يهاجم أنصار "الإرهابية": "اتلموا وادخلوا جحوركم"

محمد موسى يهاجم أنصار "الإرهابية": "اتلموا وادخلوا جحوركم"
الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:05 م
أمنية فوزي
شن الإعلامي محمد موسى، هجوما على أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، الذين يستغلون الأحداث والمناسبات لإثارة الفوضى، وذلك عقب قيام 7 أشخاص بإشعال الشماريخ بطريق الأوتوستراد بنطاق دائرة قسم شرطة البساتين لإحياء ذكرى أحداث ستاد بورسعيد من خلال نشر فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقال "موسى" خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، في الوقت الذي تسعي فيه الدولة لترسيخ الاستقرار نرى أنصار قوى الشر والدمار يقطعون الطرق لنشر الفوضى.
وأكد موسى، أن الهدف الحقيقي من الحكاية هو أن الـ 7 يطلعوا يقطعوا الطريق ويصوروا فيديو ويبعتوه لقنوات الإخوان الإرهابية ولجزيرة الشيطان جزيرة الكذب يعني بهدف إثارة الفوضي وطبعا كل فيديو زي ده يدفع فيه فلوس كتير... لكن أنا عايز أقول لكل هؤلاء وزارة الداخلية مبتهرجش وكل شوارع الجمهورية مراقبة بالكاميرات وأي حد هتسول له نفسه تهديد أمن المواطنين أو تعطيل مصالحهم أو تهديد أمن الدولة المصرية هييجي في دقيقة ومحدش هيسمح له بأي أعمال تخريبية.. فاتلموا وأدخلوا جحوركم لأن اللي بره مش هينفعوكم وهيبيعوكم في أول محطة".
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم من ضبط ٧ أشخاص لقيامهم بإشعال الشماريخ بطريق الأوتوستراد بنطاق دائرة قسم شرطة البساتين؛ وده كان بهدف إحياء ذكرى أحداث ستاد بورسعيد.
والمتهون هم كل من ( هشام سيد شوقي- محمود رمضان محمود - محمود محمد عوضين - اسلام عبدالحميد محمد - احمد ناجي محمد - محمد جمال مليجي - سيف الدين عبدالعزيز سعيد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.
وقال "موسى" خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، في الوقت الذي تسعي فيه الدولة لترسيخ الاستقرار نرى أنصار قوى الشر والدمار يقطعون الطرق لنشر الفوضى.
وأكد موسى، أن الهدف الحقيقي من الحكاية هو أن الـ 7 يطلعوا يقطعوا الطريق ويصوروا فيديو ويبعتوه لقنوات الإخوان الإرهابية ولجزيرة الشيطان جزيرة الكذب يعني بهدف إثارة الفوضي وطبعا كل فيديو زي ده يدفع فيه فلوس كتير... لكن أنا عايز أقول لكل هؤلاء وزارة الداخلية مبتهرجش وكل شوارع الجمهورية مراقبة بالكاميرات وأي حد هتسول له نفسه تهديد أمن المواطنين أو تعطيل مصالحهم أو تهديد أمن الدولة المصرية هييجي في دقيقة ومحدش هيسمح له بأي أعمال تخريبية.. فاتلموا وأدخلوا جحوركم لأن اللي بره مش هينفعوكم وهيبيعوكم في أول محطة".
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم من ضبط ٧ أشخاص لقيامهم بإشعال الشماريخ بطريق الأوتوستراد بنطاق دائرة قسم شرطة البساتين؛ وده كان بهدف إحياء ذكرى أحداث ستاد بورسعيد.
والمتهون هم كل من ( هشام سيد شوقي- محمود رمضان محمود - محمود محمد عوضين - اسلام عبدالحميد محمد - احمد ناجي محمد - محمد جمال مليجي - سيف الدين عبدالعزيز سعيد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.