وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

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قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا بدأ في التراجع منذ 3 أسابيع، منوها بأنه لم يثبت وجود علاقة بين المناخ وانتشار الفيروس.



وأشار "العدوي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن 80% من حالات الإصابة بفيروس كورونا تعد حالات بسيطة، و15% من المصابين تحتاج لدخول المستشفيات، منوها بأن حصر عدد الإصابات في مصر وكثير من دول العالم لا تمثل الصورة الحقيقية لأعداد الإصابات.



وأضاف وزير الصحة الأسبق، أن هناك لقاحات جديدة تنتظر الحصول على موافقة الطارئة من منظمة الصحة العالمية، منوها بأنه لم يتم رصد تحور في فيروس كورونا يؤثر على فاعلية لقاحات كورونا التي تم طرحها.

