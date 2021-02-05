محمد موسى ناعيًا عزت العلايلى: نموذج للوطنية الحقيقة

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نعى الإعلامي محمد موسى الفنان الكبير عزت العلايلى، الذي وافته المنية صباح اليوم، بإحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، عن عمر ناهز الـ86 عاما.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الجميع يعرف المواقف الوطنية للفقيد الراحل الفنان عزت العلايلي، التي تعد نموذجا للوطنية الحقيقة، كان نجم أحبه واحترمه كل المصريين، وقدم أعمال فنية هادفة محفورة في تاريخ الفن المصرى وكان رمزًا للنجاح وجسد شخصيات تركت بصمة لدي الجمهور والمجتمع خالص العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه وندعوا الله أن يتغمد الفقيد برحمته.



وأعرب "موسى"، عن بالغ التعزية لكل محبى الفنان الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

