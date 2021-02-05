محمد موسى ناعيًا عزت العلايلى: نموذج للوطنية الحقيقة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
نعى الإعلامي محمد موسى الفنان الكبير عزت العلايلى، الذي وافته المنية صباح اليوم، بإحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، عن عمر ناهز الـ86 عاما.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الجميع يعرف المواقف الوطنية للفقيد الراحل الفنان عزت العلايلي، التي تعد نموذجا للوطنية الحقيقة، كان نجم أحبه واحترمه كل المصريين، وقدم أعمال فنية هادفة محفورة في تاريخ الفن المصرى وكان رمزًا للنجاح وجسد شخصيات تركت بصمة لدي الجمهور والمجتمع خالص العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه وندعوا الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

وأعرب "موسى"، عن بالغ التعزية لكل محبى الفنان الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

أخبار تهمك

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

منذ حوالي 11 ساعة

أجويرو يحسم موقفه من عرض برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يُهدد ثنائي الزمالك بهذا الأمر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

"سحلوني وهددوني بالاغتصاب".. أول حوار مع "سيدة الطالبية" تكشف مفاجآت.. وتطالب بحمايتها (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس بايرن ميونيخ يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

الزمالك يقترب من حسم تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 19 ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

منذ نصف ساعة

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ يوم

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

منذ حوالي 7 ساعات

الاتحاد السكندري يفقد جهود أربعة من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك بسبب كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

سواريز يكشف كواليس رحيله عن برشلونة

منذ ساعة

اتحاد الكرة يدرس وضع موعد مباراة الأهلي فى كأس مصر عقب المونديال

منذ 36 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

رئيس بايرن ميونيخ يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

08:01 م

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

04:29 م

الاتحاد السكندري يفقد جهود أربعة من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك بسبب كورونا

07:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع